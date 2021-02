Carro capota na Avenida 24 de Maio, no Engenho Novo Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 08:28 | Atualizado 08/02/2021 08:28

Rio - Um carro capotou durante um acidente com uma moto na Avenida 24 de Maio, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Segundo os Bombeiros, que foram acionados às 6h30, foram constatadas duas vítimas. Um homem foi atendido no local com escoriações leves e não quis ser levado ao hospital. Uma mulher foi socorrida ao Hospital Souza Aguiar, no Centro do rio. O Estado de Saúde dela não foi informado.

O Centro de Operações do Rio informa que o trânsito está lento no local do acidente, na altura do número 860. A via segue, às 8h, com uma faixa ocupada. A PM está no local.