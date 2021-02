Rio de Janeiro

Carro capota na Avenida 24 de Maio, no Engenho Novo

Centro de Operações do Rio informa que o trânsito está lento no local do acidente. A via segue, às 8h, com uma faixa ocupada. A PM está no local

Publicado 08/02/2021 08:28 | Atualizado há 1 hora