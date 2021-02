Por O Dia

08/02/2021

Rio - Um acidente de ônibus deixou quatro pessoas feridas sem gravidade na manhã desta segunda-feira. O motorista, que fazia a linha 803 - Senador Camará x Taquara, perdeu o controle da direção e invadiu uma calçada em frente a um mercado e à estação do BRT da Taquara, na Zona Oeste do Rio.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h, e uma banca de jornal e um poste foram atingidos. As vítimas foram socorridas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.