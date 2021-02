PRF apreende 7 mil pacotes de cigarros ilegais em Piraí. Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 14:37

Rio - Policiais rodoviários federais apreenderam, no último domingo (07), uma carga de 7 mil cigarros com notas fiscais falsificadas. Veículo que transportava os cigarros foi abordado na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí. A ação ocorreu em colaboração com a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz).

Os policiais interceptaram um veículo utilitário e solicitaram as notas fiscais da carga transportada. Após a constatação de que a documentação era falsa, o motorista confessou a infração. Ele também informou que transportava os cigarros do Rio de Janeiro com destino a São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Sefaz, que aplicará as medidas administrativas e judiciais apropriadas.

OPERAÇÃO AR PURO

Nesta última sexta-feira, dia 5, a PRF e a Sefaz já haviam atuado contra a sonegação fiscal no setor de cigarros. A Operação Ar Puro tinha como objetivo desmontar um esquema de sonegação de tributos no setor.



Investigações encontraram empresas que simulavam a existência de intermediários e subfaturavam o valor dos cigarros nas notas fiscais para pagar menos ICMS por Substituição Tributária (ST).