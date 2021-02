Vigilantes protestam em frente a Prefeitura do Rio por causa de salários atrasados Foto: Reprodução / Instagram

Por Jorge Costa*

Publicado 08/02/2021 19:21 | Atualizado 08/02/2021 19:24

Rio - Vigilantes terceirizados da Prefeitura do Rio podem entrar em greve nos próximos dias. Apoiados pelo Sindicato dos Vigilantes do Rio de Janeiro (Sindvig-Rio), o grupo que trabalha para as empresas Guard Angel, que presta serviços para a área da educação do município, e AlfaSeg, para a área da saúde, estão com os salários atrasados há meses.

O presidente do Sindvig-Rio, Antônio Carlos de Oliveira, contou ao DIA que a falta de salários de trabalhadores da categoria começou no início da pandemia, com 550 vigilantes que prestam serviços para a AlfaSeg estão sem receber há quatro meses. "A prefeitura, essas pessoas não reconhecem o valor dos trabalhadores. O vigilante, o trabalhador terceirizado, é enxergado como um subtrabalhador, precarizado, excluído. É trabalhador de segunda classe para esse pessoal, não tem relação direta com a Prefeitura do Rio. Mas antes de mais nada, são cidadãos, que tem família, são responsáveis pela família. Tem trabalhador sendo despejado, devendo pensão alimentícia, que não tem mais dinheiro para levar comida para dentro de casa", criticou.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV OCORRÊNCIAS E NOTÍCIAS (@tvocorrenciasenotocias)

No caso da Guard Angel, 250 trabalhadores estão com os salários atrasados há dois meses. Antônio explicou que os salários atrasados são por causa da falta de repasse da Prefeitura do Rio. No fim de semana, o Sindvig-Rio encontrou o prefeito Eduardo Paes (DEM) para discutir quando aconteceria o pagamento dos profissionais da categoria.

Publicidade

"Nós temos um problema administrativo que vem se arrastando desde a gestão Crivella e, quando virou o ano, o prefeito Eduardo Paes publicou um decreto que estabelece que até dia 10 de fevereiro o tesouro não paga nada até que todos os contratos da prefeitura sejam auditados e fiscalizados. Se for identificado regularidade, os contratos serão pagos a partir desse dia", contou.

Em nota, a Prefeitura do Rio disse que está sendo feito um levantamento para quitar as dívidas deixadas na gestão de Marcelo Crivella. "Infelizmente, a nova gestão da Secretaria Municipal de Saúde encontrou vários contratos de prestação de serviço com meses de pagamento atrasados e falta de recursos em caixa para honrar com todas as dívidas deixadas pelo governo Crivella. Um rigoroso levantamento está sendo feito para identificar o montante dos valores devidos e fazer os processos administrativos determinados pela legislação para poder quitá-los", escreveu.

Publicidade

Até o hora do fechamento desta matéria, não houve resposta da AlfaSeg e da Guard Angel.



*Estagiário sob a supervisão de Thiago Antunes