MPF e DPU pedem plano que garanta prevenção, higienização e suporte às unidades básicas de saúde que atendem moradores de favelas do Rio de Janeiro. AFP

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:19

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) demonstrou apoio ao pedido da Defensoria Pública da União (DPU) para que a Município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal sejam obrigados a elaborar um plano de combate à pandemia de covid-19 nas favelas do estado e do município do Rio.

O plano deve apresentar ações de prevenção, higienização, segurança alimentar e democratização do ensino à distância. Além disso, o programa solicitado deve garantir suporte adicional às unidades básicas de saúde em prazo adequado e eficiente para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do coronavírus, além de desenvolver atividades que promovam melhorias sociais.

Na manifestação divulgada para a imprensa, o MPF cita a Lei Estadual nº 9.131/2020, que cria o Plano de Meta Favela Cidadão, para defender o pedido da ação civil pública movida pela DPU. O orgão argumenta que a aprovação e sanção dessa lei indica a necessidade de criação de plano de desenvolvimento, cidadania e direitos em territórios de favela.

"A lei estadual mostra as peculiaridades sociais dessas regiões e a necessidade de o Poder Público abordá-las de forma prioritária e específica. A diferença para o presente caso está na urgência e nas especificidades técnicas a serem adotadas, razão pela qual não se pode dizer que a questão está plenamente resolvida", ressalta o procurador regional da República Julio Araujo.

No mesmo documento, o MPF ainda se manifesta favorável ao acolhimento de parte do pedido para suspensão imediata do uso da força policial e administrativa para remoções ou despejos extrajudiciais nas favelas. O procurador regional cita a decisão do STF, através da ADPF 635, de suspender operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia de covid-19, com exceção de casos extraordinários, e a Lei Estadual nº 9.020/2020, que destaca a necessidade de suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais durante a pandemia.