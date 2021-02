Rio registra 103 mortes por covid-19 nas últimas 24h Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:38 | Atualizado 08/02/2021 18:43

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 540.087 casos confirmados e 30.700 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.101 novos casos e 103 mortes. Entre os casos confirmados, 505.198 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 58.7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43.3%.



Prefeitura abre mais pontos de vacinação





A cidade do Rio começou hoje a segunda semana da vacinação dos idosos contra a Covid-19 . A Secretaria Municipal de Saúde atende até sábado a população entre 85 e 89 anos, de forma escalonada. Nesta segunda-feira, os idosos de 89 anos são vacinados, e a cada dia se reduz um ano da faixa etária, até sexta-feira. No sábado, é a vez daqueles que não conseguiram comparecer ao longo da semana procurarem os postos drive-thru, os centros municipais de saúde e as clínicas da família.

Publicidade

Hoje dois novos postos passam a funcionar: o Planetário na Gávea e o drive-thru do Parque Olímpico. A parceria da Secretaria com o Planetário da cidade, na Gávea, disponibiliza uma estrutura que foi adaptada para receber a população a ser vacinada de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.



Além do posto drive-thru localizado na UERJ, que já vinha funcionando durante a semana passada, o posto do Parque Olímpico começa, a partir de hoje, a funcionar também de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Nele a vacinação ocorre nas duas modalidades, o modo tradicional para pedestres e o modo drive-thru.



Publicidade

Aos sábados, a vacinação ocorrerá nas unidades de saúde e nos postos drive-thru da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão; no CMS Belizário Penna, em Campo Grande; no CMS Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu; no Engenhão, em Engenho de Dentro; no Parque Madureira; no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca; na Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz; no Sambódromo, em Santo Cristo; e na UFRJ, na Praia Vermelha, das 8 às 12 horas.