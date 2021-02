Dono de fábrica irregular de linguiça é preso Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 19:49 | Atualizado 08/02/2021 20:02

Rio - Uma pessoa foi presa nesta segunda-feira durante a interdição de uma fábrica clandestina de linguiça, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Policiais da Delegacia de Consumidor (Decon) apreenderam mais de meia tonelada de linguiça estragada no local. O nome do preso não foi divulgado.

No local, os agentes encontraram diversas irregularidades, como produtos armazenados no chão e falta de qualquer tipo de rotulagem nas embalagens. Além disso, o armazenamento do produto estava fora dos padrões legais e sem refrigeração adequada.