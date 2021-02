Policiais da 146ª DP prenderam chefe do tráfico em comunidade de Campos dos Goytacazes Google / Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 14:38 | Atualizado 09/02/2021 14:40

Rio - Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (09), o chefe do narcotráfico da comunidade conhecida como KM 08, em Campos dos Goytacazes, no Norte fluminense. O homem também é suspeito de ordenar a execução de sua amante, identificada como Letícia Almeida Barreto, por desconfiar de traição, segundo as investigações.

Os policiais da 146ª DP (Guarus) realizaram a prisão no Parque Santos Dumont, em Campos. O suspeito estava foragido e foi localizado após um trabalho de monitoramento e investigação. O nome do bandido não foi divulgado.

Publicidade

Segundo a 146ª DP, o homem teria comandado que dois adolescentes matassem a amante. Os jovens foram apreendidoss, confessaram o crime e confirmaram o envolvimento do traficante no assassinato, que além de ordenar o crime também deu a arma utilizada no feminicídio.

"O traficante é perigoso e tem diversas anotações criminais por envolvimento em homicídios", disse o titular da 146ª DP, delegado Pedro Emílio de Souza Braga.

Publicidade

O criminoso foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.