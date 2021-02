ISP elabora grupo de trabalho responsável por acompanhar crimes de violência contra a mulher no Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 15:30 | Atualizado 09/02/2021 15:40

Rio - O Instituto de Segurança Pública (ISP) criou, nesta terça-feira (9), o Núcleo de Estudos ISPMulher. O grupo de trabalho, formado somente por servidoras do órgão, terá como principal missão subsidiar o Poder Executivo estadual com dados sobre a violência doméstica, que podem ser base para a criação de políticas públicas. O núcleo ainda será responsável por acompanhar os crimes contra a mulher ao longo do tempo e elaborar estudos sobre o tema.



A portaria de criação do ISPMulher, publicada no Diário Oficial (DO), estabelece que o núcleo poderá fornecer dados e informações policiais não sigilosas para pesquisadores que desejem aprofundar seus estudos sobre a violência contra a mulher. A medida vai ao encontro de um dos preceitos mais importantes do ISP: a transparência. Serão ainda elaborados editais de pesquisa sobre o tema, além da proposição de debates e eventos.



"O ISP foi o primeiro órgão estadual do Brasil a se debruçar e produzir estatísticas para entendermos a violência contra a mulher. Fazemos isso há 15 anos com o Dossiê Mulher e temos uma tendência quase que natural de inovar nesse sentido. Com o ISPMulher, esperamos honrar a natureza do Instituto, que é fornecer dados de qualidade, com metodologia reconhecida para levantar o debate e ajudar no desenho de saídas para essa chaga da nossa sociedade", afirma a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.



Dossiê Mulher



O Dossiê Mulher, que teve a sua 15ª edição ininterrupta publicada em 2020, tem como fonte os registros de ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil, que permitem o entendimento do fenômeno criminal no estado e a construção do perfil das vítimas para a formulação de ações de enfrentamento à violência. O Rio de Janeiro possui um vasto, sedimentado e transparente banco de dados com informações decorrentes das delegacias estaduais, o que permite que o ISP realize análises em diferentes aspectos, contribuindo de forma significativa para o estabelecimento de políticas públicas de combate à violência de gênero.