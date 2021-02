Agenda Divulgação

Por Bruna Fernandes

Publicado 10/02/2021 00:00

O mês de fevereiro será de muita diversão para a garotada no West Shopping, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nos próximos domingos, dias 7, 14, 21 e 28/02, a programação do West Kids – roteiro especial infantil do empreendimento – contará com oficinas gratuitas de Carnaval. As atividades são destinadas às crianças de 3 a 12 anos de idade, desde que acompanhadas de seus respectivos responsáveis, e acontecerão sempre a partir das 14h, no 2º piso do shopping (próximo à loja Leader).







No espaço, os pequenos vão aprender a produzir acessórios e brinquedos para curtirem o Carnaval em suas casas, em grande estilo, através das oficinas de lança confete (07/02), máscara (14/02), chocalho carnavalesco (21/02) e palhacinho (28/02). A participação será por ordem de chegada e cada oficina terá duração, em média, de 20 minutos.







Para zelar pela saúde dos participantes, todas as atividades seguirão os protocolos de segurança estabelecidos pela Vigilância Sanitária contra Covid-19, como distanciamento social, e o uso de máscara e álcool em gel.