Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 16:55 | Atualizado 09/02/2021 16:58

Rio - O corpo de um homem, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado na sede da prefeitura do Rio, na Cidade Nova, na manhã desta terça-feira. De acordo com a prefeitura, o cadáver encontrado sem vida estava no terraço do edifício anexo ao da administração municipal.



Ainda segundo a pasta, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local e a perícia foi acionada. Há suspeita de que a causa da morte teria sido suicídio.

Publicidade

A Polícia Militar informou em nota, que uma equipe do 4ºBPM (São Cristóvão) checou a ocorrência em um prédio na Rua Afonso Cavalcante. No local, os agentes se depararam com um homem em óbito. Em seguida, a área foi isolada e a perícia acionada. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e vai investigar o caso.