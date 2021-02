Rio de Janeiro teve 92 mortes por coronavírus em 24 horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 17:48 | Atualizado 09/02/2021 17:50

Rio - Segundo o painel de controle do coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta terça-feira (9), 541.096 casos confirmados e 30.792 óbitos por covid-19 no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas 92 mortes e 1.009 novos casos da doença.

Entre os casos confirmados, 506.628 pacientes se recuperaram da covid-19. De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) é de 58,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43,3%.



Auxílio emergencial



Começa a ser votado nesta terça-feira (9), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a criação do programa Supera Rio. Previsto no projeto de lei de autoria do deputado André Ceciliano (PT), o objetivo é criar um auxílio emergencial mensal de até R$ 300 até o fim do ano e uma linha de crédito de até R$ 50 mil para microempreendedores e autônomos.

Publicidade

A proposta, que deve receber emendas, prevê um benefício mínimo de R$ 200. Famílias que comprovem renda de até R$ 100 e não possuam vínculo formal de trabalho há mais de seis meses poderão receber R$ 50 adicionais por cada filho, com o máximo de dois, chegando ao teto de R$ 300. Haverá prioridade para grupos familiares com crianças de 0 a 15 anos. A votação do programa deve ser concluída na próxima semana.