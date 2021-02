Prefeitura do Rio inicia campanha "Vem, Vacina! Vem, Voluntário" Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:00 | Atualizado 09/02/2021 18:06

Rio - A campanha 'Vem, vacina! Vem, voluntário' , realizado pela Prefeitura do Rio, contou com 1.527 voluntários inscritos. A ação tem o objetivo de buscar voluntários que possam atuar nas portas de entrada das unidades que estiverem aplicando vacinas contra a covid-19, tirando dúvidas e fornecendo informações à população. Apenas pessoas entre 18 a 59 anos, que não estiveram no grupo de risco, poderiam se inscrever.

A Secretaria Municipal de Saúde vai selecionar os inscritos e fazer uma convocação por e-mail, até o final de fevereiro. Em seguida, o inscrito deverá comparecer ao Centro de Estudos de cada Coordenadoria Geral de Atenção Primária, no endereço sinalizado pela prefeitura no e-mail de chamada.



Os voluntários não terão prioridade para receberem a vacina, mesmo estando na linha de frente, pois, segundo a Secretaria de Saúde do município, a vacina contra o coronavírus é destinada a grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.



"Ser voluntário não garante qualquer benefício de ser vacinado fora dos grupos prioritários. É um ato de solidariedade e doação, que não prevê contrapartida ou pagamento", disse a secretaria. A carga horária será de no máximo 12 horas por dia, de acordo com a disponibilidade do voluntário.