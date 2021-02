Favelas terão dia de mobilização e enfrentamento à covid-19 Daniel Castelo Branco

Publicado 09/02/2021 18:38

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou nesta terça-feira (9) o projeto de Lei 3573/2021, que instituí a data de 10 de fevereiro como o 'Dia Estadual de Mobilização para Enfrentamento a Covid-19 e seus Impactos nas Favelas'. O texto, de autoria da deputada Mônica Francisco (PSOL), estabelece a data com o objetivo de ampliar a participação social na vigilância em saúde e promover a proteção social das favelas e periferias.



A parlamentar afirmou que a data foi construída em parceria com coletivos de favelas e pretende fomentar ações educativas, de comunicação e de saúde nas comunidades. "Os impactos do coronavírus são diferenciados nos territórios periféricos, em função da pobreza e da exposição a diversas privações de direitos. Nas favelas os indicadores de vulnerabilidade são maiores e os moradores são fortemente expostas ao coronavírus, assim como os mais atingidos pelos impactos sociais, econômicos e humanitários da crise sanitária, ampliando a necessidade de ações de proteção social, porque a pandemia não acabou, mas a favela segue sendo invisibilizada”, afirmou.



Mobilização na escadaria da Alerj



Para marcar a data e denunciar a precarização da Cedae nas favelas, o coletivo 'Água é vida, não mercadoria' fará manifestação na escadaria da Alerj, às 12h, nesta quarta-feira (10).