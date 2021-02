Representantes do setor imobiliário e da construção civil se reuniram na Câmara Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 18:47

Rio - O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), recebeu nesta terça-feira os principais representantes dos setores imobiliário e de construção civil, que apresentaram um estudo comparativo entre a legislação específica para o setor adotada na capital paulista e no município do Rio. As diferenças, na avaliação dos estudiosos, é um dos principais empecilhos para a retomada do crescimento econômico da cidade.

"Foi uma reunião excelente com um setor que vai ser fundamental para a nossa retomada econômica. Na comparação com São Paulo, eles mostraram o quanto a gente precisa avançar para que tenhamos novamente uma economia muito mais aquecida e dinâmica. Eles trouxeram essas demandas para que a Câmara possa ser protagonista nesta questão da legislação para gerarmos emprego e renda para os cariocas, e arrecadação para a prefeitura", elogiou Rafael Aloisio.

Publicidade

O presidente da Ademi-RJ (Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) e vice-presidente do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil), Claudio Hermolin, também considerou o encontro muito produtivo tanto para o setor, como para o futuro da economia carioca.

"A reunião foi excelente. Toda oportunidade que a gente tem de criar um canal de diálogo com o Legislativo é fundamental para que a gente possa explicar os desafios que temos e o tamanho da oportunidade que a gente tem de transformar de novo o setor imobiliário e o da construção civil na grande locomotiva de retomada da economia e geração de emprego e renda", explicou Hermolin.

Publicidade

Um dos pontos principais da reunião foi o Projeto de Lei Complementar 136/2019, que permite a reconversão de imóveis protegidos para uso residencial, uma medida que revolucionaria regiões da cidade como o Centro e a Zona Norte.

"Esse projeto entrou na Câmara em 2019 e não pode ficar esquecido. Precisa ser reativado, rediscutido, adaptado de acordo com as necessidades, mas precisa ser reativado. Nosso mercado, diferentemente de outros tantos, reage a médio e longo prazo. Nosso ciclo é longo. No momento que você muda uma legislação, você ainda leva muitos meses para que isso tenha impacto positivo na geração de novas licenças, empreendimentos e empregos. A urgência, portanto, é enorme", disse João Manuel Fernandes, presidente do Sinduscon.



Também participaram da reunião o Presidente da Câmara Carlo Caiado (DEM), o líder do governo Thiago K. Ribeiro (DEM), o relator da Comissão Pedro Duarte (Novo), os vereadores Dr. Jairinho (Solidariedade), Wellington Dias (PDT), Vitor Hugo (MDB), Lindbergh Farias (PT) e Carlos Bolsonaro (PRB)