Irmão de criação do governador em exercício Cláudio Castro recebe nova nomeação para o poder público. Luciano Belford / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:23

Rio - O irmão de criação do governador em exercício Cláudio Castro, Caius Sarciá Rocha, foi nomeado, nesta terça-feira (09), para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, como assessor do vereador Dr. João Ricardo (PSC), que integra o mesmo partido de Cláudio Castro. Caius já ocupava outro cargo de nomeação na Prefeitura do Rio.

Segundo a Prefeitura do Rio, Caius pediu exoneração de seu cargo na Subsecretaria de Legado Olímpico no dia 1º de fevereiro, que será publicada no Diário Oficial da quarta-feira, dia 10. A ação tem caráter retroativo ao dia em que Caius pediu demissão, ou seja, não há impedimento para que ele assuma outro cargo.

Publicidade

Além de Caius, Vinícius Sarciá Rocha, outro irmão do governador Cláudio Castro, também ocupa dois cargos no poder público. Vínicius é o presidente interino da Agência Estadual de Fomentos do Rio (AgeRio), órgão responsável por fornecer crédito para quem quiser investir no Rio, tendo assumido o cargo após a saída do ex-secretário Lucas Tristão. Além disso, Vinícius também é assessor do governador em exercício.

Além dos irmãos Castro e Sarciá Rocha, a esposa de Caius, Ana Paula Melgaço, presta assessoria jurídica para a secretaria de Conservação, segundo a Prefeitura do Rio. Enquanto isso, Elizabeth Parucker, esposa de Vinícius, já ocupou cargo comissionado no Departamento de Estradas e Rodagens, e atualmente trabalha no Tribunal de Contas do Município.

Publicidade

Em nota, a Prefeitura do Rio diz que Ana Paula Melgaço e Caius Sarciá Rocha "já faziam parte dos quadros do poder executivo e foram renomeados na atual gestão, desempenhando funções técnicas ligadas às suas profissões".

Procurada pelo DIA, a assessoria de imprensa do governo estadual diz que o governador em exercício Cláudio Castro não comentará a vida profissional de seus parentes.