Mais um lote das vacinas CoronaVac Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 20:17 | Atualizado 09/02/2021 20:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou, nesta terça-feira, a entrega de uma nova remessa da vacina CoronaVac contra a covid-19, com 131.110 doses, para os 92 municípios do estado. Os lotes destinados ao Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo foram enviados por meio de caminhões.

Maricá também terá a entrega por via terrestre, nesta quarta-feira (10). Já na quinta (11), helicópteros levarão as doses dos demais 88 municípios.



Publicidade

No último fim de semana, o Ministério da Saúde (MS) encaminhou para o estado do Rio de Janeiro 282.200 doses da vacina, que estão armazenadas na câmara fria da Coordenadoria Geral de Armazenamento (CGA), em Niterói.

Após ser contabilizado e registrado, metade do lote será enviado aos municípios para ser aplicado como primeira dose no grupo elencado como prioritário pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A outra metade do lote será enviada aos municípios dentro do prazo (21 dias) para a aplicação da segunda dose, garantindo o cumprimento do esquema vacinal.



Publicidade

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) enviou ofício aos 92 municípios afirmando ser de extrema importância que os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas ações de imunização, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e de acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidoses seja utilizado em sua plenitude. Denúncias de irregularidades na vacinação são encaminhadas imediatamente aos órgãos de controle.



Doses recebidas e entregues - Entre os dias 18 de janeiro e 09 de fevereiro, a SES recebeu 1.040.320 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 855.320 da CorovaVac e 185 mil da Oxford/AstraZeneca. Já foram entregues 714.690 doses aos 92 municípios. Dessas, 244.560 foram destinadas à segunda dose da Coronavac, para atender à população que recebeu as doses enviadas no primeiro lote, do dia 20 de janeiro.



Publicidade

Público prioritário

A SES esclarece que a definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio de decisões tomadas por comissão tripartite.

Publicidade

O Estado segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi definido um grupo prioritário composto por:



- profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e na vacinação;



- pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;



- pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;



- trabalhadores dessas instituições;



- povos indígenas vivendo em terras indígenas.

Balanço de vacinação:

Publicidade

Até as 9h desta terça-feira (09.02), 92 municípios registraram 270.001 pessoas imunizadas contra a Covid-19 no estado. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do Estado. Segue anexa a tabela detalhada sobre a imunização.