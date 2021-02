Por O Dia

Publicado 09/02/2021 21:05

Rio - Em tempos de Fla-Flus diários e ânimos acirrados na política nacional, um projeto de lei de autoria do deputado federal Juninho do Pneu (DEM-RJ) tem conseguido o que parecia impossível: unir gregos e troianos, ou melhor, bolsonaristas e petistas. Trata-se do PL 5358/2020, que estabelece uma cota mínima de 5% para mulheres nos postos de trabalho operacionais das empresas de construção civil. A novidade já havia sido divulgada pelo colunista Nuno Vasconcelos, no Informe do Dia desta segunda-feira.

Na justificativa apresentada pelo deputado, natural da Baixada Fluminense, diversos estudos evidenciam o crescimento da força de trabalho feminina no setor e o projeto visa incentivar cada vez mais o trabalho das mulheres no mercado da construção civil, que onde a mão de obra masculina tem sido atraída pelo setor industrial.

Publicidade

“O mercado da construção civil registra um grande crescimento após a pandemia da covid-19 acompanhado de maior profissionalização da mão de obra feminina. Além disso, as tecnologias hoje disponíveis nos canteiros dispensam a força física como principal atributo, que assim deixa de ser critério decisivo na hora da contratação para os postos de trabalho operacionais”, explicou Juninho.

O deputado lembra que a ex-presidente Dilma Rousseff criou o programa Mulheres Construindo Autonomia na Construção Civil, com o propósito de inserir mulheres de baixa renda no mercado de trabalho, especificamente nas obras do PAC e Minha Casa, Minha Vida.

Publicidade

“Essas propostas têm o objetivo de oferecer cursos de formação na área da construção civil para mulheres. Assim, contribuem para promover sua autonomia e empoderamento. Entre as beneficiadas, estão principalmente aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de violência doméstica”, justificou o deputado.

Segundo a ONG Mulheres em Construção, ao terminarem a capacitação, 32% das graduadas ingressam no mercado em regime formal. Por sua vez, 28% trabalham de forma autônoma. Com carteira assinada, elas ganham até R$ 1 mil ao mês. Trabalhando de forma autônoma, chegam a ganhar R$ 1.500 por semana.

Publicidade

“As mulheres estão conquistando seu espaço em um ambiente predominantemente masculino como é o da construção civil. Ainda assim, estão longe de vencer a desigualdade de gênero. Porém a capacidade e mobilização delas vêm promovendo progressivas mudanças culturais que impulsionam seu progresso no setor”, finalizou Juninho do Pneu em sua justificativa para a aprovação do projeto.