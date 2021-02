O material foi apreendido após uma perseguição policial a criminosos Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 09:02

Rio - Policiais militares do 3º BPM (Méier) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira, uma grande quantidade de munição de fuzil, além de coletes, fardas camufladas, um rádio transmissor, telefones e duas granadas. A ação se deve a uma perseguição entre os militares e assaltantes do morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio.

De acordo com o relatos dos agentes, a equipe foi acionada após ser avisada de roubo a um carro e assim que conseguiu localizar o veículo, deu ordem de parada, mas os criminosos, a bordo de um Sandero, não obedeceram e reagiram disparando contra os policiais. Houve confronto, mas ninguém teria sido ferido na ação.

Publicidade

Os criminosos resolveram abandonar os veículo próximo à comunidade do Urubu, em Pilares, na Zona Norte. A vítima, de 47 anos, que teve o carro roubado, informou que a abordagem dos criminosos teria sido na Rua Pompilho de Albuquerque, no bairro Encantado.