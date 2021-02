Policial invade cada na Cidade de Deus enquanto grupo protesta contra excessos Reprodução/ WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 10:47 | Atualizado 10/02/2021 12:50

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação pelo segundo dia consecutivo na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Atuam na região equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá), do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) e unidades do Comando de Operações Especiais (COE). Até o início da tardenão houve prisões ou apreensões.

Policial bate e chuta uma pessoa durante abordagem na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio Reprodução/ WhatsApp O DIA

Publicidade

Um vídeo registra uma abordagem policial em que um agente chuta e agride uma pessoa na localidade conhecida como Quinze. Em outro registro, um policial aparece arrombando com os pés e invandindo uma casa enquanto moradores protestavam contra truculência.

Publicidade

Moradores denunciam truculência em operação da PM na Cidade de Deus

Crédito: Arquivo pessoal/ Agência O DIA.#ODia pic.twitter.com/fmx4Qx19w8 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2021