Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz

Rio - A Prefeitura do Rio mudou a forma de divulgação da contagem de óbitos por covid-19 na cidade. Passaram a ser divulgados tanto a data da morte quanto o dia de seu registro. Com isso, os dados mais recentes ficaram em um patamar mais baixo.

"Defendemos que a melhor forma de registro é pela data em que o óbito ocorreu. Porque se houver alguma morte nos meses de outubro e novembro, que ainda esteja sendo investigada e só depois entrar no sistema, vai ser contabilizada no mês em que ocorreu, não na data em que foi registrada", justificou o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em entrevista ao vivo do Bom Dia Rio.



O painel interativo sobre o covid-19 foi reformulado e passou a publicar, no último dia 5, as mortes pelo dia em que as mortes ocorreram, em vez de mostrar os números pela data de registro.



As mortes não deixaram de ser contabilizadas nos gráficos da prefeitura, mas foram redistribuídas para datas anteriores, para o dia em que as mortes ocorreram de, e não quando foram registradas, o que muitas vezes acontece com atraso.

Todas as informações do painel anterior estão disponíveis no novo painel, o único gráfico que mostrava o número de óbitos pela data de registro que não constava nos últimos dois dias, foi recolocado após a solicitação da imprensa.



A Secretaria Municipal de Saúde explica que fez uma reformulação no Painel Covid-19 para aumentar a variedade de dados relevantes para o acompanhamento da pandemia pela população. Foram acrescidas abas sobre taxa de ocupação de leitos, mapa de risco e vacinação. No primeiro momento da migração dos dados para o novo painel, foram priorizadas as informações de maior significância epidemiológica, como o momento em que o paciente desenvolveu a doença, já que o óbito às vezes ocorre várias semanas depois do contágio.



O secretário de Saúde disse que há uma redução no número de mortes, mas alerta sobre a preocupação com o Carnaval e com as variantes da covid-19. Soranz afirmou que o Rio de Janeiro está sem fila para internações por coronavírus.



"Temos 980 pacientes internados por Covid-19 no Rio. Ainda é muita coisa, mas bem menos que o registrado nos meses anteriores."



Até esta quarta-feira (10), o Rio de Janeiro aplicou 200.664 doses de vacinas. O número corresponde a 2,97% da população carioca. O número de óbitos por covid-19 na cidade é de 17.701.

Expectativa de mais doses

O secretário também informou que há a expectativa da chegada de mais um carregamento de doses da vacina de Oxford. Espera-se que a vacina chegue ao Rio entre o fim de fevereiro e início de março.



No próximo dia 23, o Instituto Butantan também começa a entregar novas doses de CoronaVac.