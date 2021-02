Vacinação em São Gonçalo retorna nesta quinta-feira para idosos acima de 87 anos de idade e profissionais de saúde a partir dos 60 anos. Prefeitura São Gonçalo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:45

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo retomará, nesta quinta-feira (11), a campanha de vacinação contra a covid-19. O grupo a ser vacinado inclui profissionais da saúde com mais de 60 anos e idosos a partir de 87 anos, seguindo mudanças feitas no Plano de Ação Municipal. Locais e horários de atendimento também foram alterados.

Na última terça-feira (09), São Gonçalo recebeu 8,2 mil doses da vacina CoronaVac. A mesma quantidade dessa nova remessa está retida na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, aguardando data a ser definida pelo Governo do Estado para aplicação da segunda dose.

Na etapa atual, poderão ser vacinados idosos com mais de 87 anos que apresentem documento de identidade e carteira de vacinação. Os idosos acamados que já são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) também serão vacinados.

São Gonçalo também vacinará profissionais de saúde com mais de 60 anos e que trabalham em hospitais. Os profissionais do grupo prioritário são: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

Público-alvo e documentação solicitada:

Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade. Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar e carteira de vacinação.

Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios. Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo e carteira de vacinação.

Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo. Documentos solicitados: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo e carteira de vacinação.

Idosos com mais de 87 anos. Documentos solicitados: identidade e carteira de vacinação.

Alteração em local e horários de vacinação

A partir desta quinta-feira (11), a vacinação contra a covid-19 em São Gonçalo acontecerá nas seguintes unidades: polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara; Washington Luiz, no Zé Garoto; as clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, e a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade.

O Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, em Rio do Ouro, deixará de aplicar a vacina contra a covid-19 por estar próximo de outra unidade que já presta o atendimento. As unidades estarão aplicando as vacinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto no ponto facultativo do dia 15 de fevereiro e na terça-feira de Carnaval (dia 16 de fevereiro).

Segunda dose

A segunda dose da vacina contra a covid-19 começou a ser administrada, na última segunda-feira (08), em profissionais da saúde da linha de frente nos hospitais públicos e particulares da cidade, nos locais de trabalho. Funcionários e pessoas de Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e pessoas de residências terapêuticas começaram a receber a segunda dose nesta quarta-feira (10).

Balanço

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, até o fim da tarde desta terça-feira (09), foram vacinadas 23.600 pessoas, sendo 21.726 trabalhadores da saúde, 437 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas.