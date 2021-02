Caso foi investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Divulgação / Polícia Civil

Publicado 10/02/2021 16:31

Rio - Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) prenderam, nesta quarta-feira (10), um casal suspeito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver da idosa Cecília Raider, de 64 anos. O crime aconteceu no ano de 2016, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O nome dos presos não foi divulgado.

Segundo as investigações, o casal teria se aproximado de Cecília e feito amizade com a idosa ganhando sua confiança, com o objetivo de matá-la e ficar com sua casa. Na ocasião do crime, o casal afirmou que havia comprado o imóvel da vítima e que a idosa tinha desaparecido com o dinheiro da venda.

As investigações apontaram que a idosa desapareceu em maio de 2016 e foi vista pela última vez na companhia dos presos. No dia 25 de maio de 2016, a DDPA encontrou o corpo carbonizado de Cecília dentro de um veículo em Campo Grande.

A DDPA fez o confronto do perfil genético do cadáver com o da filha da vítima, além de se certificar que o corpo possuía a mesma prótese dentária da idosa morta.

Após o encontro do corpo de Cecília Raider, a delegada titular da DDPA, Ellen Souto, indiciou e representou pela prisão preventiva do casal que vai responder por homicídio e ocultação de cadáver.