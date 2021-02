Lei Seca será reforçada no feriado prolongado do próximo fim de semana. Fotos: Moskow / GovRJ

Publicado 10/02/2021 17:16

Rio - A Operação Lei Seca reforçará as ações de fiscalização e conscientização no feriado prolongado de Carnaval. O esquema começa na sexta-feira (12) e irá até a próxima quarta-feira (17), contando com todo o efetivo nas ruas e blitzes durante o dia e à noite.

Serão realizadas 56 ações, inclusive nos acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer. As operações acontecerão na capital, região Metropolitana e interior do estado. Durante o feriado, também serão realizadas blitzes de fiscalização nas principais rodovias estaduais, em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Segundo a Secretaria do Governo, serão realizadas ações educativas em diversos pontos do estado com o objetivo de conscientizar a população sobre o perigo da mistura de álcool e direção. As equipes de educação da Lei Seca, composta por pessoas com deficiência (PCDs), também reforçarão a mensagem sobre a importância do uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social para prevenção da covid-19.

"Assim como nos anos anteriores, faremos blitzes diurnas e noturnas. O objetivo da Lei Seca é salvar vidas e proporcionar mais segurança para a população. Pedimos que os motoristas redobrem os seus cuidados para evitar que ocorram acidentes de trânsito, ainda mais neste momento de pandemia, porque um paciente politraumatizado ocupa um leito hospitalar por vários meses", explica o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marcelo Rocha. Um politraumatismo se refere a duas ou mais lesões graves distribuídas pelo corpo da vítima de um acidente.

Devido à pandemia, novos procedimentos foram adotados nas blitzes para preservar a saúde dos motoristas abordados e dos agentes da Lei Seca. Agora, o motorista e o agente ficam separados por uma barreira protetora de plástico, e a triagem é feita utilizando um etilômetro passivo, que dispensa o uso de bocais para sopro.

"O trânsito seguro é responsabilidade de todos. O motorista tem que ser cauteloso para preservar a sua integridade, de seus familiares e das demais pessoas", completa o superintendente.