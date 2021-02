Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:18

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro incluiu no Calendário Oficial o dia 10 de Fevereiro como o “Dia Estadual de Mobilização para enfrentamento da covid-19 e seus impactos nas favelas e periferias”. A data, aprovada pela Assembleia Legislativa, será lembrada anualmente como forma de reforçar as ações permanentes do governo com as comunidades impactadas, em diversos níveis, pelos efeitos da pandemia, e ampliar a participação social na vigilância em saúde em favelas e periferias.

Ações integradas entre governo e sociedade civil serão realizadas para a elaboração de estratégias para a sistematização e divulgação de informações sobre atenção em saúde e assistência social, e a destinação de verba para uso específico em políticas públicas que vão impactar diretamente essas regiões.

"A pandemia exige de nós revisões constantes das estratégias adotadas em todas as esferas. Esse é mais um sinal de como este governo está preocupado com a população e entende que o diálogo entre o Poder Público, as Universidades Públicas, a sociedade civil e movimentos sociais poderá fazer com que o Rio de Janeiro vença as dores causadas pela pandemia", disse o governador em exercício Cláudio Castro.

Divulgação de dados sobre contágio do vírus por região

Entendendo a complexidade socioeconômica e geográfica do Rio de Janeiro, haverá ainda elaboração de dados sobre o contágio, letalidade e vacinação da covid-19, classificados por raça, gênero, classe e bairro. Dessa forma, será possível estabelecer critérios de enfrentamento à doença de acordo com a demanda de cada localidade.