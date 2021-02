118ªDP (Araruama) Divulgação / Polícia Civil

Publicado 11/02/2021 10:53

Rio - Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam, nesta quarta-feira, um acusado de homicídio, que estava foragido há 15 anos, no bairro Fonte Limpa, em Araruama, na Região dos Lagos. Em 2005, após descobrir uma suposta traição de sua companheira à época, ele matou o homem com quem ela estaria se relacionando. O crime aconteceu no município de Arcoverde, no estado de Pernambuco.

Segundo as investigações, após o crime, ele fugiu e se escondeu em uma comunidade da capital do Rio de Janeiro. Em seguida, foi para Araruama, onde estava no momento de sua prisão.

O acusado foi preso pela equipe da 118ª DP, após trabalho de inteligência da unidade policial.

Após a ação policial ele foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.