Publicado 11/02/2021 13:33

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) iniciou, nesta quinta-feira (11), a operação “Carnaval”. A ação visa coibir o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente, além da verificação em terminais rodoviários. A ação acontecerá ao longo de todo o feriado prolongado e conta com o apoio da Polícia Militar.Neste primeiro dia, um ônibus foi flagrado realizando transporte irregular próximo à Rodoviária do Rio. A atividade remunerada sem autorização do poder concedente coloca em risco a vida dos passageiros, uma vez que não existem garantias sobre as condições dos veículos, além do registro do condutor.Nos coletivos regularizados, os fiscais do Detro-RJ verificam a documentação de porte obrigatório, o estado de conservação dos veículos, além do cumprimento das normas sanitárias e de acessibilidade.A população pode ajudar denunciando irregularidades, por meio do telefone da Ouvidoria (21) 3883-4141 ou pelo e-mail [email protected] Além das operações de inteligência, o Detro-RJ também utiliza as informações recebidas para direcionar as ações de fiscalização. Os cidadãos também podem enviar informações pelo WhatsApp Fale Detro-RJ pelo número (21) 98596-8545.