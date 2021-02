Operação integrou ações da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, da Secretária de Fazenda do Rio de Janeiro e da Agência Nacional de Transportes Terrestres Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:18 | Atualizado 11/02/2021 17:22

Rio - Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e a Agência Nacional de Transportes Terrestres foi deflagrada na última terça-feira (9) e teve duração de dois dias. O objetivo foi combater crimes interestaduais de caráter fiscal, contrabando, descaminho, além de tráfico de drogas, armas e munição. No total, além da apreensão de 1,5 toneladas em mercadoria, foram realizados nove registros de crimes fiscais e sete autos de infração de trânsito. Ao todo, três pessoas foram presas. Eles não tiveram seus nomes divulgados.

A ação é fruto da troca de informações entre os órgãos envolvidos que mapearam as principais rotas de ingresso de mercadorias clandestinas no Rio de Janeiro.

A operação ocorreu concomitantemente no posto da PRF Mambucaba, na BR-101, em Paraty, e no Posto Fiscal de Nhangapi, na BR-116, em Itatiaia. Durante o processo, 520 veículos foram verificados e mais de R$ 22 mil em multas foram aplicados pelos transportes de mercadoria sem documento fiscal.



A PRF e a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) já atuaram conjuntamente em outras oportunidades para combater crimes de sonegação fiscal. Na última sexta-feira (5), foi realizada a Operação Ar Puro, cujo objetivo foi desmontar um esquema de sonegação fiscal no setor de cigarros.