Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:53

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que as cidades entrou em estágio de mobilização às 17h25 desta quinta-feira (11) devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas horas, começando pela Zona Norte.

Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva se formaram sobre a Zona Norte e poderão causar chuva moderada a forte nessa região dentro da próxima uma hora. A partir da noite, essa chuva pode continuar a cair em pontos isolados e inclusive vir com raios.



Até o fim desta quinta-feira, o Alerta Rio informa que há condições para chover predominantemente moderado, em pontos isolados.

Até às 17h45, chovia nos bairros de Irajá, Madureira, Penha, Piedade, Estrada do Grajaú/Jacarepaguá, Grande Meier, Ilha do Governador e Anchieta.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Acompanhe

- Siga sua rotina;- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Bastaenviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android ( http://bit.ly/appcor_android ) ou iOS:- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).