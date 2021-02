Incêndio destruiu ocupação dentro de condomínio em Santa Cruz Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 18:01 | Atualizado 11/02/2021 18:03

Rio - A Defensoria Pública do Rio realizou reuniões com os moradores desabrigados pelo incêndio que destruiu a ocupação "Unidos Venceremos", em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Durante o encontro, as famílias relataram dificuldade em conseguirem se manter no local sem a ajuda de doações ou auxílio da Prefeitura do Rio.



As chamas destruíram todos barracos da ocupação, deixando diversas pessoas sem moradia e em situação de extrema vulnerabilidade social. Cento e quarenta e sete famílias conseguiram o Auxílio Habitacional Temporário (AHT) , porém 58 famílias continuam alojadas em um galpão cedido por uma igreja da região. Na última sexta-feira (5), a Ouvidoria Externa realizou um encontro com os moradores por meio da organização BASE, que atua com projetos sociais junto a essas pessoas desde o início da pandemia.

Publicidade

Para o Ouvidor-Geral, Guilherme Pimentel, a situação exige urgência. "Cinquenta e oito famílias ainda estão vivendo de favor em um galpão emprestado por uma igreja. Lá, há apenas dois vasos sanitários para cerca de 200 pessoas, entre elas muitas crianças pequenas e alguns idosos. Além disso, elas só têm até semana que vem para ficar no local, e não possuem lugar para onde ir. É preciso garantir o aluguel social imediato como solução temporária, sem deixar de providenciar moradia digna definitiva para as mais de 200 famílias que perderam tudo no incêndio", relatou Guilherme.



Após a mediação entre os moradores e a Ouvidoria, foi realizada uma nova reunião nesta terça-feira (9), desta vez com o Núcleo de Terras e Habitação (NUTH). No momento, a Defensoria aguarda resposta de uma solicitação enviada à Prefeitura para entender porque essas 58 famílias não receberam o AHT e que providências podem ser tomadas para garantir que essas pessoas tenham o direito à moradia garantido.



Publicidade

"O recebimento do AHT para as famílias remanescentes é uma medida extremamente necessária para reduzir a vulnerabilidade a que está exposto o grupo, temporariamente em espaço sem condições necessárias de moradia. Além disso, busca-se a adoção de providências para solução definitiva do direito à moradia por parte do poder público para as famílias atingidas", explicou a coordenadora do NUTH, Viviane Tardelli.