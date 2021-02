Polícia Civil estoura fábrica clandestina de cartuchos de impressoras no Centro do Rio Divulgação/ Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 18:26

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) fecharam, nesta quinta-feira (11), uma fábrica clandestina de envasamento de cartuchos de impressoras, no Centro do Rio. Segundo as investigações, a produção atendia 30% da demanda da região central da capital.



No local foram apreendidos cartuchos vazios, grande quantidade de tinta, selos e etiquetas falsas. Uma pessoa foi conduzida à delegacia e responderá pelo crime de falsificação, com pena de até três anos de prisão.