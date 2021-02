Boletim desta quinta-feira (11) Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:00 | Atualizado 11/02/2021 19:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 549.114 casos confirmados e 31.134 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.033 novos casos e 184 mortes. Entre os casos confirmados, 513.870 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 59.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42.1%.



Calendário de vacinação pode ser interrompido por falta de doses





O calendário de vacinação contra o coronavírus no Rio de Janeiro pode ser interrompido por falta de doses . De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município tem em estoque vacinas para atender a demanda até sábado (13), data em que está previsto o atendimento a idosos de 85 anos ou mais de idade, além da segunda dose dos que receberam a primeira.

A pasta espera pela chegada de novas doses até a semana que vem. Caso isso não ocorra, o calendário será interrompido até a chegada de novas doses.



"A SMS conta com a chegada de novas doses a partir da próxima semana. Caso essa entrega não aconteça, o calendário será interrompido até a chegada de novas doses", diz trecho da nota da pasta. Ainda segundo a secretaria, a previsão é receber novas remessas da vacina de Oxford/AstraZeneca na próxima semana — a pasta não precisou a data —, e no dia 23 de fevereiro, mais um lote da CoronaVac.