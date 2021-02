Polícia Civil apreende drogas sintéticas em malas de passageiro no Aeroporto Galeão Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 20:58 | Atualizado 11/02/2021 21:01

Rio - A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, três malas abandonadas com drogas sintéticas, seringas, remédios e outros materiais no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, Zona Norte. O suspeito foi identificado e, de acordo com a investigação, distribui drogas para festas raves.

Os agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional (DAIRJ) começaram a monitorar o suspeito por câmeras de segurança após receberem informações de que um passageiro em atitude suspeita no aeroporto. Ele desconfiou da vigilância e abandonou as malas com diversos objetos pessoais, além das drogas, seringas, remédios controlados, vários chips de telefones celulares, líquidos em frascos e outros materiais de substância entorpecente.



Segundo os agentes, uma das drogas apreendidas é o MDMA (sigla para 3,4-metilenodioximetanfetamina) ou MD, que também é conhecida por apelidos como “Michael Douglas”, “Madonna” ou “Molly”.



Os agentes realizam buscas para localizar e prender o suspeito.