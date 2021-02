Policiais encontram fardas semelhantes as do BOPE em área de milícia. Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 11:49 | Atualizado 12/02/2021 11:59

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) apreenderam nesta quinta-feira (11) fardas parecidas com as do Bope durante uma operação em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Através de uma denúncia, os policiais foram até a comunidade dos Antares para checar a existência de um desmanche de carros. No local, a equipe encontrou um carro roubado e clonado em um terreno próximo à estação de trem.

Ao vasculharem o veículo, os agentes encontram coletes e fardas semelhantes as usadas por militares do Batalhão de Operações Especiais (bope), a divisão de elite da Polícia Militar. Também foram achadas placas balísticas, rádios transmissores, um celular e uma granada artesanal.

A distrital suspeita que o material seja pertencente à milícia chefiada por Wellington da Silva Braga, O Ecko. A DFRA informou que as investigações seguem em andamento para descobrir a origem dos materiais apreendidos na ação.