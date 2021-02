Corpo de Bombeiros reforça fiscalização durante o feriado prolongado Divulgação/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 12:14 | Atualizado 12/02/2021 12:15

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai reforçar as ações de fiscalização em eventos de reunião de público durante o feriado de Carnaval. As vistorias noturnas, que já acontecem de quarta a domingo, serão estendidas para a segunda e a terça de carnaval. Os militares de todos os quartéis estarão de sobreaviso para atender os chamados via denúncia da população.

"Vamos acompanhar, ainda, de forma integrada, os processos que chegarem às unidades operacionais solicitando autorizações para eventos no período de 12 a 21 de fevereiro", acrescentou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

De acordo com o decreto 47.345 de 5 de novembro de 2020, os produtores de eventos devem garantir o distanciamento social, o uso de máscara facial, a utilização de álcool 70% e a lotação máxima de 50% da capacidade total.

Lembrando que cabe aos administradores das edificações e aos produtores de eventos estar em conformidade com as determinações e cumprir a legislação.

Desde novembro de 2020, o Corpo de Bombeiros já realizou mais de 751 procedimentos administrativos - entre emissão de notificações, autos de infrações e interdições em todo o Estado. Neste período, ocorreram 178 interdições. Até o dia 10.02, foram registradas 559 denúncias relacionadas a aglomerações em eventos.