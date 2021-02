Foto dos bloqueio feito pela Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal e o Detro. Twitter/PMERJ

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 17:02 | Atualizado 12/02/2021 17:07

Rio - Começou, nesta sexta-feira, o feriado prolongado de Carnaval e a Prefeitura do Rio decretou a proibição da entrada de ônibus e vans fretados na cidade dos dias 12 a 22 de fevereiro para evitar aglomerações na capital fluminense. Com isso, a Polícia Militar, em uma operação conjunta com a Guarda Municipal e o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários), montaram diversos pontos de bloqueio para impedir a entrada desses veículos. No entanto, O DIA esteve em dois deles e não constatou nenhuma barreira nos acessos determinados.

Publicidade

Foram fechados com barreiras os acessos que veículos de outros municípios utilizavam para chegar ao Centro da cidade: o Trevo das Missões; em Cordovil, Linha Amarela; saída 4 (sentido Barra), Avenida das Américas; antes do Túnel da Grota Funda (sentido Barra) e Transolímpica.

A #PMERJ está atuando juntamente com a @GMRio e o @DETRO em pontos de bloqueios para proibir o acesso de ônibus e vans fretados na cidade do #Rio. A ação é uma das medidas planejadas para evitar aglomerações na cidade, durante o feriado prolongado.



#LinhaAmarela pic.twitter.com/ORLntSqNRl — @pmerj (@PMERJ) February 12, 2021

Publicidade

Segundo o decreto, apenas veículos que prestam serviços frequentes a funcionários de empresa ou para hotéis, juntamente com a comprovação de seus passageiros de que trabalham na cidade ou tem hospedagem, estarão autorizados a passar. Caso contrário, o veículo é barrado.

Para o prefeito Eduardo Paes (DEM) a decisão é um reflexo da prevenção e necessidade de regramento específico para proteger a saúde da população, além de frear a propagação da Covid-19 no município.

Publicidade

A presença das barreiras

Uma equipe do DIA foi até dois dos locais de bloqueio, em Cordovil e na Linha Amarela, para registrar a fiscalização dos agentes públicos, mas não encontrou a presença de nenhuma barreira para impedir os acessos dos veículos proibidos.

Publicidade

Questionada sobre o tempo de vigor desses pontos de bloqueio na cidade, a Secretária Estadual de Polícia Militar informou que "as barreiras de bloqueio para vans e ônibus fretados na cidade do Rio em vias expressas estratégicas, como Linha Amarela, Transolímpica, Trevo das Missões e Grota Funda, têm horários preestabelecidos por escala móvel e dinâmica, adequando-se aos objetivos desta ação".



"Na capital, cujas regras para o feriado prolongado foram estabelecidas pelo Decreto Municipal 48.500, de 04/02/2021, os policiais militares atuam juntamente com guardas municipais e agentes do Detro.

O planejamento para todo o feriado prolongado (até 16/02) segue um modelo mais dinâmico, com reforço de patrulhamento nas áreas centrais da cidade e na orla, e na Operação Verão, iniciada desde o início da temporada.

Publicidade

Também foi reforçado o policiamento previsto no Programa Viagem Segura, adotado nos finais de semana para ampliar a segurança nas rodovias estaduais e federais, estas através de parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)".