Agentes militares encontraram o corpo na Estrada do Coelho, em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:04 | Atualizado 12/02/2021 16:42

Rio - Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) encontraram, nesta sexta-feira (12), um catador de lixo morto com um tiro na cabeça, na Estrada do Coelho, no bairro Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem foi identificado como Carlos Alberto de Souza, de 34 anos. De acordo com a Polícia Militar, após constatarem a ocorrência, os agentes isolaram o local e acionaram a perícia para avaliar o que aconteceu.

Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) também estiveram presentes e já iniciaram as investigações. O corpo de Carlos Alberto, que estava na calçada, foi coberto pelos policiais e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e fazem diligências para tentar identificar os autores do crime.