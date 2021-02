WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:03 | Atualizado 12/02/2021 15:30

Rio - Mais um caso de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro . O sacerdote de candomblé, Pai Natan de Oxaguiã, do Ilê Àsé Babá Min Okan Fun Fun, que fica em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, registrou ocorrência na quarta-feira (10), na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) contra Gledson Lima, pastor da Igreja Tenda dos Milagres, também em Belford Roxo.