Publicado 12/02/2021 17:12 | Atualizado 12/02/2021 17:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 551.882 casos confirmados e 31.283 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.768 novos casos e 149 mortes. Entre os casos confirmados, 514.480 pacientes se recuperaram da doença.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 60.7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43.2%.

Prefeitura do Rio garante vacinação até terça-feira na cidade

"Aguardamos para domingo ou segunda-feira uma boa notícia com a entrega de mais vacinas para o Rio para que possamos dar sequência à campanha de vacinação. Mas, até terça, temos doses garantidas, mesmo que uma nova remessa não chegue", disse o prefeito.

Também em estoque estão garantidas as vacinas para a aplicação, a partir da próxima terça-feira, da segunda dose nas primeiras pessoas vacinadas no Rio: os idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições e agentes que trabalham nesses locais, profissionais de saúde envolvidos na campanha de vacinação e que atuam na linha de frente do combate à covid-19 na cidade, e população indígena e quilombola.

As doses que serão aplicadas na cidade do Rio nos próximos dias e até terça-feira são as 50 mil do imunizante CoronaVac entregues pelo governo estadual na quarta-feira. A imunização será de primeira dose, sendo necessária a aplicação da dose de reforço num prazo de 28 dias.