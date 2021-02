O Portal dos Procurados pede informações sobre os envolvidos na morte de policial militar em Rocha Miranda Divulgação

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 18:27 | Atualizado 13/02/2021 08:45

Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (12), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam levar aos envolvidos na morte do cabo PM Bruno Tvardovski Ramalho.



Ele foi Rio - Odivulgou, nesta sexta-feira (12), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam levar aos envolvidos na morte do cabo PMEle foi morto a tiros na noite de quinta-feira (11), em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio e ainda não há informações sobre o autor do crime. O cabo Bruno Tvardovski Ramalho chegou a ser socorrido por um colega de farda à UPA no mesmo bairro, mas não resistiu. O militar que o socorreu informou que estava em uma loja na Rua Pacoval, em Rocha Miranda quando ouviu tiros. Ele relatou que encontrou a vítima caída em um veículo. O PM entrou no carro e dirigiu até a unidade de Saúde para socorrê-lo.

Leia Mais Vídeos! Tiros riscam céu de Madureira em noite de intenso confronto entre facções rivais

Publicidade

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do policial militar. Segundo as primeiras investigações, o cabo pode ter sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região estão sendo analisadas para identificar a autoria do crime.



Com a morte do Cabo Bruno, chega a seis o número de Agentes de Segurança mortos em 2021. Sendo quatro da Polícia Militar, um da Polícia Civil e um da Marinha do Brasil.