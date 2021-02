Os ônibus de viagem também estão com protocolos de desinfecção adotados pelas empresas de ônibus Divulgação

Ainda que a festa de Carnaval neste ano tenha sido cancelada por causa da pandemia da covid-19, a opção de pegar a estrada segue no radar de quem terá folga nesses dias. E para atender a demanda de passageiro as rodoviárias de Nova Iguaçu e Nilópolis terão disponibilidade de viagens para diversos destinos. A Rio Terminais, concessionária que administra os dois terminais da Baixada, afirmou que reforçou os protocolos sanitários para receber os passageiros.

"Uma das medidas de maior cuidado está no aumento da frequência de desinfecção das áreas comuns como assentos, gradis e os banheiros. As equipes irão reforçar também a atenção na reposição de álcool em gel nas plataformas, na fiscalização do uso de máscaras e no cumprimento do distanciamento de, pelo menos, 1,5 metros nas filas. Os ônibus de viagem também estão com protocolos rígidos de desinfecção adotados pelas empresas de ônibus", garantiu em nota.



Roberta Faria, gerente administrativa e operacional da Rio Terminais, ressalta também a importância da participação da população. “Será um período de carnaval diferente. Mas é importante que todos que vão viajar para descansar não relaxem nas medidas de prevenção, inclusive nos terminais e dentro dos ônibus, respeitando o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento”, afirma.



Confira os principais destinos atendidos pelos terminais rodoviários:



Rodoviária de Nova Iguaçu



Angra dos Reis – Araruama – Barra de São João – Barra Mansa – Cabo Frio – Foz do Iguaçu - Iguaba – Macaé – Nova Friburgo – Petrópolis – Piraí – Resende – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia – Unamar e Volta Redonda



Rodoviária de Nilópolis



Araruama – Barra de São João – Cabo Frio – Iguaba – Macaé – Rio das Ostras – São Paulo – São Pedro da Aldeia - Unamar