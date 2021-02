O acesso às prainhas do Pontal do Atalaia está liberado a partir desta sexta-feira, de 7h às 18h. Divulgação/Prefeitura

Rio - A Prefeitura de Arraial do Cabo publicou um decreto que libera o acesso às prainhas do Pontal do Atalaia, a partir desta sexta-feira (12), de 7h às 18h. Segundo nota publicada pela Prefeitura, serão permitidos apenas 140 veículos de moradores e turistas.

Moradores têm acesso gratuito às prainhas, só é necessário que o veículo do morador tenha placa de Arraial do Cabo. A quem chegar com placa de outros municípios, é cobrada uma taxa de R$20. A entrada também depende da disponibilidade de vagas no estacionamento.

Na última quarta-feira (10), a Fundação do Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) realizaram um laboratório de campo no Pontal do Atalaia, com supervisão do Ministério Público Estadual (MPE) e participação da Secretaria de Serviços Públicos e da Associação de Moradores. A ação teve o objetivo de ensaiar uma organização ambiental nas vias públicas do Pontal. Durante o laboratório as vias foram emplacadas, lixeiras organizadas e definição de áreas para conservação ambiental e fluxo viário.