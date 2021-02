Deputada Flordelis Luciano Belford/ Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:30 | Atualizado 12/02/2021 19:34



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve a prisão dos cinco filhos e uma neta da deputada federal Flordelis pelo envolvimento na morte do pastor Anderson do Carma . A reavaliação das prisões, que foi realizada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arcre, da 3ª Vara Criminal de Niterói, tem o objetivo de cumprir a regra do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), que determina a necessidade de revisão da manutenção da prisão a cada 90 dias.

Na decisão, a magistrada afirmou que estão mantidos os motivos que levaram às prisões de Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, Flávio dos Santos Rodrigues, filhos de Flordelis, e Rayane dos Santos Oliveira, neta da parlamentar.



Além deles, Nearis também manteve a prisão de Adriano dos Santos Rodrigues, filho de Flordelis, acusado de envolvimento na fraude de uma carta produzida para atrapalhar as investigações do caso, e do PM Marcos Siqueira e sua mulher, Andrea Santos Maia, também acusados de participarem da fraude da correspondência.



Todos os réus, exceto Flávio e Marcos, estão presos desde 24 de agosto do ano passado, quando foi concluída a segunda fase das investigações sobre a morte de Anderson do Carmo. Na primeira fase, em junho de 2019, foram presos Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos.

O crime



Anderson do Carmo tinha 41 anos e era casado por mais de 20 anos com Flordelis. Juntos, criaram 55 filhos, 51 deles adotivos. O líder religioso e a deputada tinham apenas um filho biológico, Daniel dos Santos. Outros três eram de antigos relacionamentos dela.



O pastor foi brutalmente assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho. O crime aconteceu na garagem da casa da família, em Niterói, na Região Metropolitana da Rio. Anderson do Carmo chegou a ser socorrido e levado para o um hospital particular, onde chegou sem vida. Segundo o laudo da necrópsia, o corpo apresentava 30 perfurações provocadas por arma de fogo.