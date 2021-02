Casal tenta furtar 11 peças de carne no Guanabara, em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 14:04 | Atualizado 13/02/2021 14:39

Rio - Um casal planejou o roubo de mais de R$ 1.500 em peças de carne no supermercado Guanabara, no Centro de Niterói, na noite desta sexta-feira (12). De acordo com informações da Polícia Militar, um homem entrou no local, pegou 11 peças do produto e se dirigiu para o estacionamento da unidade. Em seguida, ele saiu a pé do mercado.



O plano foi então finalizado pela sua comparsa, uma mulher de 43 anos, que entrou no estacionamento para sair com o carro, levando os produtos furtados. Os funcionários do supermercado perceberam a ação suspeita do casal e chamaram o 12º BPM (Niterói).

Publicidade

Os PMs conseguiram localizar a mulher, mas o homem não foi encontrado. Com ela, foram encontradas as 11 peças de carne, sendo oito de picanha e três de filé mignon, avaliados em R$ 1.637,81.

A mulher, de identidade não revelada, foi levada para a Central de Flagrantes, na 76ª DP (Niterói).