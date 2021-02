Stephani Cardoso, de 34 anos, era morador de Magé, na Baixada Fluminense Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 11:55 | Atualizado 14/02/2021 15:17

Rio - Um homem de 34 anos foi morto, na noite deste sábado (13), no bairro Parada Angélica, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Stephani Cardoso foi atingido por um disparo na saída da casa de shows Amnésia Music e chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, o autor do tiro foi identificado como Adriano Roberto Ribeiro da Silva, um policial militar do 39º BPM (Belford Roxo). Ele fazia a segurança do estabelecimento e foi preso em flagrante por homicídio qualificado, encaminhado ao Batalhão Especial Prisional, em Niterói.

Segundo as investigações da corporação, a casa de shows onde o crime ocorreu promovia eventos irregulares e tinha programação para todo o Carnaval. Com a confusão no local, policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados e iniciaram as investigações. De acordo com testemunhas, o disparo aconteceu durante uma briga.

Publicidade

fotogaleria

Relatos de parentes e amigos da vítima nas redes sociais afirmam que a confusão teria sido ocasionada por caixas de som, que tocavam na mala de um carro, estacionado na rua da Amnésia Music. Irritado com o barulho, um dos donos do local teria ido ao encontro do dono do carro, que estava com Stephani Cardoso, para reclamar. O disparo teria ocorrido em meio à discussão.

Publicidade

Questionada, a Polícia Militar informou que ainda não foi comunicada da prisão e que, se Adriano da Silva "for autuado ou se havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor, ele será apresentado pela autoridade delegada e permanecerá preso na Unidade Prisional da PMERJ".

A Polícia Civil realizou uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública de Duque de Caxias para fiscalizar o estabelecimento, que foi interditado pela Prefeitura da cidade, impedindo a realização dos eventos irregulares programados.