Por O Dia

Publicado 14/02/2021 13:00 | Atualizado 14/02/2021 13:20

Rio - Citando o "retorno da rotina de chacinas e morte de crianças", a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e outras 14 entidades ligadas à defesa dos direitos humanos protocolaram nesta sexta-feira (12) um pedido para que a Corte do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre a realização de ações policiais no estado.No pedido, as instituições citam o enfraquecimento da medida cautelar que limitou as operações policiais durante a pandemia. Em junho de 2020, o ministro Edson Fachin vetou as operações em favelas no RJ, permitindo apenas ações em "hipóteses excepcionais". Na circunstância da polícia realizar uma incursão, seria necessário comunicar o Ministério Público justificando a medida. Após a decisão, o plenário do STF se reuniu no mês seguinte e manteve a proibição.Em nota, a Polícia Militar informou que "reitera o compromisso de atuar pela segurança da população, e que a atuação da Corporação é planejada com base nos dados da área de inteligência e na análise dos índices criminais, com as ações seguindo protocolos técnicos e obedecendo a legislação vigente".A Polícia Civil afirmou em nota que "cumpre integralmente a decisão da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 635 e reitera o seu compromisso de combate a milícias e ao tráfico de drogas, declarando que todas as operações são planejadas, registradas e informadas".As entidades relembraram casos que foram destaque no Rio, como os assassinatos do gari Marcelo de Almeida , que foi atingido pelas costas na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio; do marmorista Marcelo Guimarães , durante uma patrulha em Jacarepaguá; e Ana Clara Machado, de cinco anos , atingida por um disparo durante incursão na comunidade Monan Pequeno, em Niterói.O documento também citou os números do Instituto de Segurança Pública (ISP) e pediu ao STF que esclareça o conceito de “absoluta excepcionalidade”, usado na decisão que concedeu a medida cautelar suspendendo as operações.As entidades cobraram que o governador em exercício do Rio, Claudio Castro (PSC), seja intimado a cumprir "imediatamente os requisitos materiais estabelecidos na decisão" do STF. E também que o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, determine que "órgãos ministeriais com atribuição para tanto efetuem o controle dos requisitos materiais para a realização das operações policiais" nas favelas.Por fim, as instituições solicitam que o STF que, por meio do chefe do Ministério Público, designe um promotor para “o recebimento de denúncias de violações de direitos humanos fundamentais por parte de agentes das forças de segurança fluminenses”.