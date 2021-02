Após cruzamentos de dados de inteligência, equipes da CORE, DESARME e DRF conseguiram surpreender o bando que explodiu a agência e pretendia subtrair dinheiro do local. WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 08:46 | Atualizado 16/02/2021 14:53

Rio - Policiais civis trocaram tiros com ladrões que atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta terça-feira (16), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, dois assaltantes que participavam da ação morreram no confronto.



Os bandidos usaram explosivos para realizar o assalto, provocando diversos danos à estrutura da agência. As placas de gesso do teto caíram, muitos equipamentos foram destruídos e vidros quebrados ficaram espalhados pelo chão. O ataque aconteceu aproximadamente às 3h, na Avenida Nazaré, em frente à estação de Anchieta, da SuperVia.



Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (Desarme) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) se dirigiram ao local e houve confronto com os assaltantes. Dois bandidos foram baleados durante a operação e não resistiram.



Em 2020, a mesma agência foi alvo de criminosos. O caso será investigado pela Polícia Federal. Ainda não se sabe se os assaltantes conseguiram levar o dinheiro que estava nos caixas.

Uso de explosivos para assaltos cada vez mais comum

Publicidade

Nesta segunda-feira (15), um dia antes do ataque em Anchieta, bandidos também usaram explosivos para assaltar um supermercado no bairro do Rocha , na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, criminosos entraram no estabelecimento, localizado na Rua Ana Neri, arrombaram o cofre e roubaram uma quantia de dinheiro ainda não contabilizada.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, foi possível ouvir o barulho intenso e o tremor da explosão nos arredores, causada pelos criminosos.

Publicidade