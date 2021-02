Idoso desaparecido há cinco dias é encontrado no bairro de Anchieta

O idoso Paulo Silva é encontrado no bairro de Anchieta, na manhã desta terça-feira Arquivo pessoal

Publicado 16/02/2021 14:21

Rio - Após cinco dias de angústia e procura, familiares do idoso Paulo Silva Coelho, de 71 anos, o localizaram por volta das 6h50 desta terça-feira (16), em frente ao Mercado Feira Nova, em Anchieta, Zona Norte do Rio. De acordo com a família, o idoso, que tem Alzheimer foi encontrado após os parentes receberem uma mensagem com informações de onde ele estava.







Ficou perambulando pelas ruas até ser encontrado. “Ele está oscilando nas lembranças e diz que tinha saído para trabalhar, mas ele não trabalha, ele já é aposentado”, contou a filha de Paulo. Paulo Silva estava com as roupas rasgadas e os pés machucados. No entanto, a filha do desaparecido, Luciana Coelho, de 43 anos, garantiu que ele passa bem e está recebendo os cuidados necessários. Paulo Silva havia saído de casa na manhã do dia 10 de fevereiro sem avisar à família. Ficou perambulando pelas ruas até ser encontrado. “Ele está oscilando nas lembranças e diz que tinha saído para trabalhar, mas ele não trabalha, ele já é aposentado”, contou a filha de Paulo.

