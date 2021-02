Turco foi preso neste sábado (13), em Assunção, capital do Paraguai. Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 14:57

Rio - O traficante de drogas e armas brasileiro conhecido como Turco - capturado no Paraguai na noite do último sábado (13) - deverá ser conduzido pela Polícia Federal até Santa Catarina, onde ele vai cumprir pena por tráfico de drogas, associação para fins de tráfico, porte de arma e uso de documentação falsa.



Preso na noite deste último sábado (13), Turco estava vivendo em uma mansão avaliada em R$ 2,7 milhões, com identidade falsa, em Assunção, na capital do Paraguai. O Centro Integrado de Operações de Fronteiras (CIOF), do Ministério da Justiça, descobriu que o criminoso havia sido preso com a identificação de Gabriel Mendes da Silva. O nome verdadeiro dele é Rodrigo Braga, tem 34 anos e é natural de Florianópolis.



Turco foi preso no Paraguai, em uma operação coordenada pela Delegacia Especializada de Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Denad).



O traficante é conhecido como um dos braços de Ricardo Luiz Picolotto Pedroso da Silva, conhecido como R7, um dos principais fornecedores de armas e drogas para o Brasil, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo. R7 conseguiu fugir do cerco e é foragido da Justiça do Rio Grande do Sul.



De acordo com a Desarme, os próximos passos das investigações é localizar os outros líderes de tráfico de drogas e, em especial, o chefe do tráfico do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão, que também está foragido no Paraguai e tem proximidade com o R7.